Darüşşafaka’dan 65 yaş üstü bağışçılara rezidans hizmeti

1863 yılından bu yana annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı çocukları, "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla ve nitelikli eğitimle hayata hazırlayan Darüşşafaka Cemiyeti; rezidans sistemiyle de ileri yaş bağışçılarına sağlıklı, huzurlu, sosyal ve keyifli bir yaşama ortamı sunuyor.

1997 yılında Yakacık'ta ilk rezidansını açan, ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidansları'nı hayata geçiren Darüşşafaka Cemiyeti; 65 yaş ve üstü bireylerin tek seferlik toplu bağışlarıyla, onlara gelecek endişesinden uzak, ömür boyu sağlık güvencesi altında, konforlu ve huzurlu bir yaşam imkanı sunuyor.

Hem ileri yaşlarını güvence altına alan hem de sağlıklı ve sosyal bir çevrede konforlu yaşama fırsatına kavuşan rezidans sakinleri; Darüşşafaka Rezidansları'nda yaşamak için yaptıkları tek seferlik toplu bağışla, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda okuyan 1.000'e yakın babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencinin eğitimine katkı sağlıyor.

İKİNCİ BAHARIN EN GÜVENİLEN, EN SOSYAL ADRESİ….

Rezidans sakinlerine ihtiyaç duyacakları her alanda çözüm üretmek amacıyla, sürekli olarak hizmet kalitesini artırma prensibiyle çalışan Darüşşafaka Cemiyeti, 65 yaş ve üstü için hayal edilen hayatı 159 yıllık deneyimiyle garantiliyor.

Darüşşafaka Rezidansları sakinlerine 1+1, 2+1 ve standart daire alternatifleri sunuyor. 65 yaşından sonra hayatını hayal ettiği biçimde yaşamak isteyenlere, daire dekorasyonu değiştirme ya da evindeki eşyaları rezidanstaki dairesine getirebilme imkânı da veren Darüşşafaka Rezidansları'nın temel amacı; misafirlerine sağlıklı, konforlu, huzurlu ve mutlu "ikinci bahar" yaşatmak.

Ömür boyu sağlık güvencesiyle hizmet veren Darüşşafaka Rezidansları'nda beslenme en önemli konuların başında geliyor. Diyetisyen kontrolünde hazırlanan dünya mutfağı lezzetleri günde üç öğün garson servisiyle açık büfe tarzında sunuluyor. Sağlık, güvenlik birimleri, spor salonları, fizik tedavi üniteleri gibi hizmetleri de bulunan Darüşşafaka Rezidansları'nda 7/24 sağlık hizmeti veriliyor.

Psikososyal servisler tarafından sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerin belirlendiği rezidanslarda bağışçılardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak yıllık bir planlama hazırlanıyor. Bu kapsamda rezidans sakinleri; gezilere, konserlere, tiyatroya, sinemaya, alışveriş merkezlerine, bale ve opera gösterilerine gitme fırsatı bulmanın yanı sıra sevdikleri sanatçılarla buluşma fırsatı da yakalayarak, müzik dinletilerine ve konferanslara katılabiliyor. Profesyonel hobi öğretmenleri eşliğinde resim, örgü, nakış, takı tasarımı, maket, rölyef, yemek yapımı gibi farklı uğraşlarda da desteklenen Darüşşafaka Rezidansları bağışçıları, hayatı doyasıya keyifle yaşayabiliyor.

450 BAĞIŞÇI YAŞIYOR

Hem çocukların eğitimine katkı sağlayıp hem de hayatlarının ikinci baharında sağlık kontrolleri yapılarak, sosyalleşerek, güven ve huzurlu bir ortamda yaşamayı seçen 450 hayırsever Darüşşafaka Rezidansları'nda hayatını sürdürüyor.