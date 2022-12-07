DASK Ne Kadar Geçerli? DASK Poliçe Süresi Dolunca Ne Olur, Otomatik Yenilenir Mi?

DASK ne kadar geçerli diye merak edenler için, tüm sigorta şirketleri için geçerlilik süresinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Yani hangi sigorta olursa olsun poliçenin geçerlilik süresi aynıdır. DASK süresi dolunca ne olur konusunu da merak edebilirsiniz. Sonuçta DASK belli bir süre sonra sona erecektir. DASK otomatik yenilenir mi sorusunun cevabı için yazımızın devamındaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

DASK Ne Kadar Geçerli?

DASK, mesken sahipleri tarafından yaptırılan yaygın bir sigorta poliçesi türüdür. Söz konusu sigorta, deprem sonunda uğranılan zararın mesken sahibine ödenmesi için yapılır. DASK sigortasının geçerlilik süresi 1 yıldır. Hangi sigorta şirketi ile çalışırsanız çalışın bu süre değişmez. Poliçenin kesildiği günden itibaren başlayan sigorta, tam 1 yıl sonra sona erer.

DASK Süresi Dolunca Ne Olur?

DASK poliçenizin süresinin 1 yıl sonra dolmasını müteakip çalıştığınız sigorta şirketi görevlisi sizi arayacaktır. Sigortanızın devam etmesini isterseniz ilgili sigorta şirketi sizin adınıza tekrar bir poliçe oluşturur. Sigortanın devam etmesini istemezseniz de sigorta görevlisine DASK poliçenizin devam etmesini istemediğinizi söyleyebilirsiniz.

DASK Otomatik Yenilenir Mi?

DASK, bankalar tarafından da yapılan bir sigorta türüdür. Bankaya, DASK sigortanızın otomatik olarak yenilenmesi kapsamında talimat verebilirsiniz. Bu durumda DASK poliçenizin bittiği gün yeni poliçeniz otomatik olarak kesilecektir.

Günümüzde DASK yaptırmak zorunlu değildir. İsteyen herkes bu sigortayı yaptırabilir. Fakat meskenin banka kredisi ile alınması ya da kiraya verilmesi durumunda DASK yaptırmak zorunludur. Bankadan konut kredisi kullanacağınız zaman DASK poliçeniz sorgulanır. Bunun yanında evinizi kiraya verdiğinizde de elektrik aboneliği esnasında DASK poliçe belgesi istenir. Normal zamanlarda da doğal afet durumlarında mağduriyet yaşamamak adına DASK yaptırmayı düşünebilirsiniz.