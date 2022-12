DASK Poliçe Sorgulama - E-Devlet Deprem Sigortası DASK Poliçe Sorgulama Nasıl Yapılır?

DASK poliçe sorgulama imkânı, internet üzerinden yapılmaktadır. Yaşanabilecek depremlere karşı, DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır için doğru adım atılmalıdır. Binaların hasar alabileceği göz önünde bulundurularak, T.C. dask poliçe sorgulama işlemi için harekete geçmekte fayda vardır. Türkiye'nin deprem analizleri, bahsedilen poliçenin önemli olduğunu zaten vurgulayacaktır. Yönelmemiz gereken şey, DASK poliçe sorgulaması nereden yapılır olduğudur. Konuya paralel olarak, e-devlet deprem sigortası DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır da hızlı işlem sağlayacaktır.

DASK Poliçe Sorgulama

DASK açılımı konuya dair yorum yapabilme gücünü arttıracaktır. Dolayısıyla bu kurumun açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumudur. Kurumun adında da geçtiği üzere, doğal afet sigortasını temsil eden bu kurum depremleri baz almaktadır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu için genel bir amaç çerçevesi çizmek gerekirse, deprem sonrası hasar gören binaların güvence altına alınmasıdır. Türkiye'nin genç bir ülke olması yani fay hatlarının aktif olması, bu poliçenin oluşturulmasına imkân sağlamıştır. Haliyle bu denli önemli bir poliçeyi sorgulamak, vatandaşlar için oldukça kıymetlidir. DASK poliçesini sorgulamanın yolları iki şekildedir. Hem e-devlet kapısı üzerinden hem de Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kendi internet sitesindendir.

E-Devlet Deprem Sigortası DASK Poliçe Sorgulama Nasıl Yapılır?

İlk olarak e-devlet kapısına T.C. kimlik bilgisi ve şifre yazılarak giriş sağlanmalıdır. e-Devlet kapısına giriş sağlandıysa arama yerine konuyla alakalı kavramlar yazılmalı ve çıkan sonuçlardan Poliçe Sorgulama (Doğal Afet Sigortaları Kurumları) seçeneği seçilmelidir. Bahsedilen seçenek seçildiği takdirde sistem otomatik olarak, DASK poliçenizin olup olmadığını ekrana getirecektir.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) İnternet Sitesi Poliçe Sorgulama

e-Devlet üzerinden olduğu gibi Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kendi web sitesinden poliçenizin sorgulanması da mümkündür. İlk olarak ilgili kurumun internet sitesine ait poliçe sorgulama linkine girilmelidir. Sorgulama tipi başlığının yanında bulunan kutucukta yaklaşık olarak on üç tane sorgulama tipi vardır. Uygun olan seçenek seçilmelidir. On üç farklı sorgulama tipi kendine özgü bilgilerin girilmesini isteyecektir. Örneğin T.C. kimlik/ Dask Poliçe No için istenen bilgiler T.C. kimlik numarası, Dask Poliçe numarası ve güvenlik kodudur. Sonraki adımda ara butonuna tıklanması gerekecektir. Ara butonuna tıklandıktan sonra konuyla ilgili bilgiler ekrana gelecektir.