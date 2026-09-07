Datça açıklarında FETÖ operasyonu

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarındaki dosyalar istinaf aşamasında bulunan kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin, Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede seyreden Rusya bayraklı "PETER PAN" isimli teknede bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda tekne durdurularak kaptan, 9 şüpheli ve 2 çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yakalandı. Dokuz şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", tekne kaptanı hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aile yakınlarına teslim edilen 2 çocuğun ardından gözaltındaki 10 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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