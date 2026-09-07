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Giriş Tarihi: 7.09.2026 11:29

Datça açıklarında FETÖ operasyonu

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 9 şüpheli, Rusya bayraklı “PETER PAN” isimli teknede yakalandı. Operasyonda tekne kaptanı ve 2 çocukla birlikte toplam 12 kişi karaya çıkarıldı.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
Datça açıklarında FETÖ operasyonu
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarındaki dosyalar istinaf aşamasında bulunan kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin, Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede seyreden Rusya bayraklı "PETER PAN" isimli teknede bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda tekne durdurularak kaptan, 9 şüpheli ve 2 çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yakalandı. Dokuz şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", tekne kaptanı hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aile yakınlarına teslim edilen 2 çocuğun ardından gözaltındaki 10 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

#DATÇA #SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

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Datça açıklarında FETÖ operasyonu
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