Film gibi olay: Datça’da kayboldu Rodos’ta bulundu!

Datça'da yaşayan Kemal Atakan Aydoğan Haziran ayının başında balık tutmak için tekne ile denize açıldı. Açık denizde rüzgara yakalanan Aydoğan, Rodos açıklarına sürüklendi. Rodos açıklarında Yunanistan karasularına girince Aydoğan, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan karasularına izinsiz girmesi nedeniyle gözaltına alındı.

RODOS'TAN ANNESİNİ ARADI

10 gündür kayıp olan Kemal Atakan Aydoğan'ın annesi Ful Yanbak Aydoğan resmi makamlara başvurarak oğlunun kayıp olduğunu belirtti. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunmayan Aydoğan, günler sonra Rodos'tan annesini arayarak yardım talebinde bulundu.

İADE GİRİŞİMİ BAŞLATILDI

Datça İlçe Jandarma karakol Komutanlığı'na başvuran anne Aydoğan, Yunan makamları ile Türk resmi makamları arasında Kemal Atakan Aydoğan'ın iadesine yönelik girişimler başlatıldı. Rodos'ta Yunanistan karasularına kaçak yollardan girdiği iddiası ile gözaltına alınan Datçalı gencin annesine Rodos'ta tarla ve bahçe işlerinde çalıştırıldığını söylediği bir an önce Datça'ya dönmek isteğini söylediği öğrenildi.