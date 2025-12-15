Haberler Yaşam Haberleri Datça’da acı kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü
Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:13

Datça’da acı kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet birbirine girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza, gece saatlerinde Reşadiye Altı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça istikametine seyreden otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişi Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

