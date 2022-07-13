Datça’daki yangınla mücadele gece de sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinin Hava Radar mevkiinde 12.21'de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının tespit edilmesi ile 14 dakikada ilk müdahale yapıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Mesudiye Mahallesinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sonucunda, evler tahliye edilmeye başlandı. Yöre halkı ve tatilcilerin güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi. Bölgede rüzgarın hızı 50 kilometreye kadar çıkarken, kızılçam bitki örtüsünün hızlı yanan bir tür olması da durumu olumsuz etkiledi. Yangın bölgesine giden yollar trafiğe kapatıldı. Akşam saatlerinde doğru, yangın iki noktada etkili olmaya başladı. Yangında Mesudiye Mahallesi, Hayıtbükü ve Döşemealtı mevkileri olumsuz etkilendi. Mesudiye ve Hayıtbükü arasındaki sırtlar zeytinlik ve ziraat alanlarında alevler etkisini sürdürdü.



Giderek büyüyen yangına 20 helikopter, 10 uçak, 26 iş makinası, 151 arazöz, 850 personelle havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilmeye devam etti. Emniyet ve Jandarma TOMA'ları Datça'da orman yangınıyla mücadelede en ön safta yer aldı. Akşam saatlerinde yangınla mücadele karadan yoğun bir şekilde sürüyor. İş makineleri, yangın bölgesinde emniyet şeridi ve arazözler için yol açıyor. Yangın söndürme işçileriyse, alevlerle savaşmaya devam ediyor.



SON ATEŞ SÖNENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Muğla Valisi Orhan Tavlı ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi. Bakan Kirişçi, "Muğla Datça'da devam eden orman yangınına ekiplerimizin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Son ateş sönene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Muğla Datça yangın bölgesindeki ekiplerimizin sevk ve idaresini havadan ve karadan koordine ederek yangınla mücadelemiz devam etmektedir. Çalışmaların kısa sürede sonuçlanması için; 20 helikopter, 10 uçak, 26 iş makinası, 151 arazöz, 850 personelimiz var gücüyle müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.





BAKAN YANIK: 3 BİN TL NAKİT DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın nedeniyle evleri tahliye olan ailelere 3 bin TL nakit desteği verildiğini söyledi. Yanık, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattı. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.