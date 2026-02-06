Datçalı genç doktor evinde hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Uzm. Öğr. Gör. Dr. Zeynep Sude Taş, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Genç doktorun vefatı, hem akademi camiasında hem de memleketi Datça'da büyük üzüntü yarattı. Olayın ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, taziye mesajı yayımlayarak, "Genç yaşta aramızdan ayrılan değerli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. Zeynep Sude Taş'ın cenazesi, 6 Şubat ikindi namazının ardından Reşadiye Camii'nden alınarak Reşadiye Mezarlığı'na defnedilecek. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Datça doğumlu olan Taş'ın evinde hayatını kaybetmesi, ilçede de derin bir üzüntüye neden oldu.