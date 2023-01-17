Dava yeniden görülecek

Muğla'da, 3 yıl önce üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra, haksız tahrik uygulanarak 23 yıl hapse mahkum edilmişti. Yerel mahkemenin bu kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Avcı hakkındaki kararda hukuka aykırı hususların olduğunu belirten ceza dairesi, davanın yeniden görülmesine ve 15 Şubat'ta duruşma yapılmasına karar verdi.Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Ceza Dairesi, istinaf talebini esastan reddetmedi. Karardaki hukuka aykırı olan hususların duruşma açılarak yenden yargılanmasıyla giderilebileceğine hükmetti. Şayet kararın hukuka uygun olduğu düşünülseydi, istinaf talebi esastan reddedilebilecekti. Mahkeme, gerekçesinde de karardaki hukuka aykırılıkların, ancak yeninden yargılama ve duruşmanın yapılmasıyla giderilebileceğini vurguladı. Bu son derece önemli bir gelişme. Biz adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ve hakkaniyetin tesis edileceğini düşünüyoruz" dedi.