Haberler Yaşam Haberleri Dava yeniden görülecek
Giriş Tarihi: 18.1.2023

Dava yeniden görülecek

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Dava yeniden görülecek
Muğla'da, 3 yıl önce üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı (32), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra, haksız tahrik uygulanarak 23 yıl hapse mahkum edilmişti. Yerel mahkemenin bu kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Avcı hakkındaki kararda hukuka aykırı hususların olduğunu belirten ceza dairesi, davanın yeniden görülmesine ve 15 Şubat'ta duruşma yapılmasına karar verdi.

'ADALET TECELLİ ETSİN'
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Ceza Dairesi, istinaf talebini esastan reddetmedi. Karardaki hukuka aykırı olan hususların duruşma açılarak yenden yargılanmasıyla giderilebileceğine hükmetti. Şayet kararın hukuka uygun olduğu düşünülseydi, istinaf talebi esastan reddedilebilecekti. Mahkeme, gerekçesinde de karardaki hukuka aykırılıkların, ancak yeninden yargılama ve duruşmanın yapılmasıyla giderilebileceğini vurguladı. Bu son derece önemli bir gelişme. Biz adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ve hakkaniyetin tesis edileceğini düşünüyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ'dan Bahçeli'nin seçim çağrısına yanıt! Bir ilk olacak...
Çin'den ABD'ye ağır suçlama: Rezillik karşısında dehşete düşüyoruz
Bir Küçük Gün Işığı'nda Fırat babası ile ilgili gerçeği öğrendi!
Muharrem İnce muhalefeti topa tuttu: Bu 6'lı adam vesayetidir!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray çeyrek finalde! Aslan Alanyaspor'un fişini ilk yarıda çekti...
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı
Bakan Koca'dan Jiyan bebek paylaşımı: Sağlık durumu iyi
Geleceğin gözde meslekleri ve biz
ARKADAŞINA GÖNDER
Dava yeniden görülecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA