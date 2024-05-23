Davayı kaybedince annesi ve kardeşini vurdu

İstanbul'da miras anlaşmazlığı katliamla sonuçlandı. Hatice Turan (88) ile birlikte yaşadığı oğlu Kamil Turan (47) evlerinde ölü bulundu. Cinayeti, eve gelen postacının gelen aldığı kötü kokular üzerine ihbarda bulunması ortaya çıkardı. Tabancayla vurularak öldürülen anne ile oğlunun cesetlerinin en az bir haftalık olduğu, çürümeye başladığı belirtildi. Hatice Turan'ın miras sebebiyle büyük oğlu Kenan Turan'la mahkemelik olduğu öğrenildi. Davayı kaybeden Kenan Turan'ın cinayet şüphelisi olarak arandığı belirtildi.