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Giriş Tarihi: 24.5.2024

Davayı kaybedince annesi ve kardeşini vurdu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Davayı kaybedince annesi ve kardeşini vurdu
İstanbul'da miras anlaşmazlığı katliamla sonuçlandı. Hatice Turan (88) ile birlikte yaşadığı oğlu Kamil Turan (47) evlerinde ölü bulundu. Cinayeti, eve gelen postacının gelen aldığı kötü kokular üzerine ihbarda bulunması ortaya çıkardı. Tabancayla vurularak öldürülen anne ile oğlunun cesetlerinin en az bir haftalık olduğu, çürümeye başladığı belirtildi. Hatice Turan'ın miras sebebiyle büyük oğlu Kenan Turan'la mahkemelik olduğu öğrenildi. Davayı kaybeden Kenan Turan'ın cinayet şüphelisi olarak arandığı belirtildi.
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Davayı kaybedince annesi ve kardeşini vurdu
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