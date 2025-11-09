‘Davulun efsanesi’ Adem Göçer vefat etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2020 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ve Abdal kültüründe "davulun efsanesi" olarak bilinen Adem Göçer, memleketi Kırşehir'de hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanan ve hastanede tedavi gören 67 yaşındaki davul ustası Göçer, önceki gün yakınları tarafından Kaman'a getirildi. Evinde vefat eden Göçer, 2020'de layık görüldüğü "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Neşet Ertaş'tan sonra "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ikinci Kırşehirli ünvanına sahip Göçer, düğün ve etkinliklerde sanatını icra ederek gençlere örnek olmuştu.