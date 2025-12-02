Dayakçı eski sevgiliyi arkadaşı yalanladı

Konya'da üniversiteli eski sevgilisi Sıla A.'yı (20) öldüresiye döven Hüseyin Sucu (25) hâkim karşısına çıktı. Sıla'yı dövmediğini, genç kızın kafasını kendisinin vurduğunu ileri süren Sucu'nun ifadesini, olay sırasında yanlarında bulunan arkadaşı Bayram T. yalanladı.Hüseyin Sucu ve Bayram T.'nin yargılanmasına başlandı. Sucu savunmasında, "Sıla araçta sinir krizi geçirdi, kafasını araçta direk tabir edilen yere vurdu, çok sarhoştu. Hastaneye götürebileceğimizi söyledik ancak istemedi. Ben kesinlikle onu darp etmedim" dedi.Bayram T. ise ifadesinde şunları söyledi: "Hüseyin'in arabasıyla giderken Sıla müzik açmıştı. Hüseyin müziği bahane ederek Sıla'ya 3-4 kez tokat vurdu. Arabadan indim ve Hüseyin'i görüntülü aradım. Sıla'nın ağzında yüzünde kan vardı. Biraz baygın gibiydi, kendinde değildi. Hüseyin'e sorduğumda 'Suratını vurdu' dedi. Soruşturma aşamasındaki beyanımda Hüseyin'in Sıla'ya vurmadığını, Sıla'nın çantasından bir hap bulup attığını söylemişsem de Hüseyin beni arayarak hırsızlık ve yaralama eyleminde yardım ettiğim hususunda Sıla'nın bana da iftira attığını söyledi. 'Sen de bu şekilde beyanda bulun' dedi. Ben de Hüseyin ve akrabalarımızın ısrarı ve baskısından ötürü o şekilde beyanda bulunmuştum. Hüseyin, Sıla'yı darp etti."