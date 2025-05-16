Dayakçı kocadan kaçarken canından oldu

Nevşehir'de geçtiğimiz çarşamba günü 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki İpek Öncül'ün, kendisine şiddet uygulayan kocasından kaçarken düştüğü ortaya çıktı. Nevşehir 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde oturan İpek Öncül ile kocası Mehmet Öncül arasında tartışma çıktı. Koca Mehmet Öncül, evdeki çocuğunu bisiklet sürmesi için dışarı gönderdikten sonra mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. İpek Öncül, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Kocasından kaçmak için kapıyı zorlayan genç kadın kapıdan çıkamayınca balkona yöneldi. Kocasının kendisini öldürmemesi için balkondan atlayan İpek Öncül olay yerinde hayatını kaybetti. Öncül'e yapılan otopside genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Öncül, tutuklanarak cezaevine gönderildi.