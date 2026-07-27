Dayaktan kaçarken nehre düşüp öldü

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Irmak Kenarı Mesire Alanı'nda önceki gece, birlikte alkol alan Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan artışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Altan'ın darbedildiği iddia edildi. İddiaya göre olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Altan'ın cansız bedeni, düştüğü noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde ve 3 metre derinlikte bulundu. Ö.Y. ve D.Y. gözaltına alındı.
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Mete Efendioğlu - Editör