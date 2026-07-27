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Giriş Tarihi: 27.07.2026

Dayaktan kaçarken nehre düşüp öldü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Dayaktan kaçarken nehre düşüp öldü
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki Irmak Kenarı Mesire Alanı'nda önceki gece, birlikte alkol alan Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan artışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Altan'ın darbedildiği iddia edildi. İddiaya göre olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Altan'ın cansız bedeni, düştüğü noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde ve 3 metre derinlikte bulundu. Ö.Y. ve D.Y. gözaltına alındı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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