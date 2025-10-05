Dayısını ve yengesini vurmuştu: Cezaevinde hayatını kaybetti

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü Köyü'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda Refik Kaygısız (63) bahçesindeki otları yakarken alevlerin komşusu ve aynı zamanda yeğeni olan Haydar Dağ'ın ağaçlarına sıçraması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda öfkesine yenik düşen Haydar Dağ, evinden aldığı tabancayla dayısı Refik ve yengesi Emine Kaygısız'ın (62) evine gitti. Çıkan arbede sırasında Dağ, çifte ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Refik ve Emine Kaygısız olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheli için jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Haydar Dağ, Kırıkkale'de saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kırşehir'e getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşlediği cinayetin ardından büyük bir vicdan azabı yaşadığı belirtilen ve cezaevinde bir süre önce yeniden rahatsızlanan Dağ, kalp krizi geçirdi. Ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, yoğun bakımda süren tedaviye rağmen kurtarılamadı. Haydar Dağ'ın, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğu öğrenildi. Dağ'ın cenazesinin Kırıkkale'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.