Dayısının ezdiği Yiğit hayatını kaybetti

Trabzon'da erkek hemşire olarak görev yapan Halil İbrahim Dertli, Ortahisar ilçesindeki evlerinde aracını otoparka çekmek istedi. Eve dönüşte yaşanan olayda, otomobilde bulunan 1.5 yaşındaki yeğeni Yiğit Bekar araçtan indi. Yiğit'in indiğini fark edemeyen Dertli, geri manevraya devam ederken küçük çocuk aracın arka lastiğinin altında kaldı. Başı ezilen küçük çocuk feci şekilde can verdi. Yurt genelinde yaşanan kazalarda ise 7 kişi hayatını kaybetti.Ankara Polatlı'da radyocu Latife Yıldırım (39), hastanedeki annesini ziyaretten dönüşte yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarpması sonucu öldü.Antalya'da annesinin doğum günü için pasta almak üzere motosikletle evden çıkan Ahmet Uysal (20) polis otosuyla çarpıştı. Uysal, kazada öldü.Kumluca ilçesinde Emin Şener (67) ve kızı Aysun Karakaya (41), Manavgat ilçesinde ise Güngör Sedefli (45) kazalarda hayatını kaybetti.Sakarya'nın Hendek ilçesinde devrilerek alev alan traktörün altında kalan cami imamı Mehmet Küt (58) öldü.Rize'den İstanbul'a giderken, Akçamescit Köyü yakınlarında devrilen otobüsteki 40 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücü "Dalmışım" dedi.Bursa Orhangazi'de, şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun akrabası Halis Tevetoğlu (44) yönetimindeki otomobil, önünde kontrolden çıkan Kahraman Kepenek'in kullandığı otomobile çarptı. Kahraman Kepenek'in öldüğü kazada, aynı araçtaki Halis Tevetoğlu, Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) yaralandı.