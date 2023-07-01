DC Filmleri İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle DC Filmleri İzleme Sırası

DC Filmleri izleme sırası doğru bir şekilde takip edildiğinde bu evren hakkında pek çok konuya hâkim olunabilecektir. Bu nedenle DC Filmleri izlemeye nereden başlamalı konusunda fikir edinip izlemeye başlamak çok önemlidir ve DC severler tarafından da önerilir. Peki ya DC evreni izleme sırası nasıldır? Bu içerikte kolay ve net anlaşılabilir bir şekilde DC filmleri kronolojik sırası okurlarımıza aktarıldı.

DC Filmleri İzleme Sırası

DC Filmleri izleme sırası bu seriyle tanışacak olan kişiler için son derece önemlidir. DC yalnızca bir film serisi değil, birkaç film serisini içeren ayrı bir fantastik evrendir. Bu nedenle izleme sırası ve konuların takibi normal bir film serisini izler gibi değil, daha detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Dikkatli izleyiciler bu sıralamaya sadık kalarak filmden aldıkları zevki ve verimi en üst düzeye çekebilirler.

DC evreni söz konusu olduğunda tüm dünyadan bilinen bazı film serileri ve bazı önemli kahraman karakterler vardır. Bu karakterlerin kendi gelişimlerini takip etmek ve DC fantastik evreniyle olan bağlarını iyice anlayabilmek için içeriğin devamında vermiş olduğumuz kronolojik sıralama takip edilmeli ve buna uygun olarak DC evreni seyredilmelidir.

DC Filmleri Kronolojik Sırası

DC Filmlerinin yayın tarihlerine göre kronolojik sıralaması aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir. Filmlerin aşağıdaki kronolojik sıralamaya göre izlenmesi neredeyse bütün sinemaseverlerin ortaklaştığı bir konudur.

Man of Steel (2013) Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) Suicide Squad (2016) Wonder Woman (2017) Justice League (2017) Aquaman (2018) Shazam! (2019) Birds of Prey (2020) Wonder Woman 1984 (2020) Zack Snyder's Justice League (2021) The Suicide Squad (2021)

DC Filmleri İzlemeye Nereden Başlamalı?

DC Filmleri yukarıda verilmiş olan kronolojik sıralamaya göre izlenmelidir. Bu sayede filmdeki olaylar kolay bir şekilde takip edilebilecek ve izleyici detaylar arasındaki bağı yakalayabilir duruma gelecektir. Bir üst başlıkta verilen kronolojik sıralamaya göre 2013 yapımı Man of Steel filminden başlamak uygun bir hareket olacaktır.

Zack Snyder tarafından yönetilen ve baş rolünün Henry Cavill'e verildiği filmde Superman'in hikayesini, yetişip kahraman olma sürecini anlamak ve öğrenmek mümkündür. Filmde bir gezegen olan Krypton yok olduktan sonra Superman dünyaya gönderilecek ve olaylar peşin sıra başlayacaktır…

Fantastik DC evreninin iyice kavranması için Man of Steel önemi yadsınamaz bir konumdadır.