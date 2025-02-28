DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girip Adana'da saklandığı bilgisine ulaştı. Soruşturmada şüpheliler M.S. (33), M.H. (39), A.R. (34), A.H. (17) ile S.N.'nin (46) tanınmamak ve geçimlerini sağlamak için Yüreğir ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için 25 Şubat'ta operasyon başlatan ekipler, adreslerine yapılan baskında 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., M.H. ve A.R. tutuklandı, A.H. ile S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.