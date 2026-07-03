DEAŞ operasyonunda yakalanan 19 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. İstanbul, Kocaeli ve Konya'da 46 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 39 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca,

50 FİŞEK, ⁠2 BIÇAK, 1 DRONE VE ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesine çıkarılan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 19'unun tutuklamasını, 20'sinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakılmasını talep etti. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör