DEAŞ silahlı terör örgütüne 80 milyonluk destek: 42 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla soruşturmalar devam ediyor. MASAK raporu talep edilen Bilal Bilgir isimli şüphelinin kayıtları incelendiğinde örgüte 80 milyon para transfer işlemi yapan 42 şüpheli şahıs tespit edildi. Bu şüphelilerden yurt dışında oldukları tespit edilen 10 Rus, 10 Türkmenistan, 6 Kırgızistan, 1 Tacikistan, 1 Özbekistan ve 2 Azerbaycan uyruklu olmak üzere 22 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

17 GÖZALTI

İstanbul merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda ise 20 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.