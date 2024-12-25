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Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:43 Son Güncelleme: 25.12.2024 08:44

DEAŞ terör örgütüne 22 ilde operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 hafta içinde 22 ilde düzenlediği operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu. Adana, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya gibi illerin de aralarında bulunduğu operasyonlarda, terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 182 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 43’ü tutuklanırken, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
DEAŞ terör örgütüne 22 ilde operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, İl Jandarma Komutanlıkları büyük bir başarıya imza attı. Gözaltına alınan şüpheliler, "Terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek", "Terör örgütüne finans sağlamak" ve "Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturuluyor. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: TERÖRÜ SÖKÜP ATMAYA KARARLIYIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, toplumsal dayanışmanın terörle mücadeledeki önemine dikkat çekti. Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekûn bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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DEAŞ terör örgütüne 22 ilde operasyon
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