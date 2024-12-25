DEAŞ terör örgütüne 22 ilde operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, İl Jandarma Komutanlıkları büyük bir başarıya imza attı. Gözaltına alınan şüpheliler, "Terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek", "Terör örgütüne finans sağlamak" ve "Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturuluyor. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: TERÖRÜ SÖKÜP ATMAYA KARARLIYIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, toplumsal dayanışmanın terörle mücadeledeki önemine dikkat çekti. Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekûn bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.