Haberler Yaşam Haberleri DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 18 tutuklama
Giriş Tarihi: 3.01.2026 01:22

DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 18 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 kişiden 18'i tutuklandı. 20 şüpheli ise sınır dışı edildi.

ABBAS ÇAKAR
DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 18 tutuklama
  • ABONE OL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Aralık 2025 günü saat 06.00'da başlatılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. 42 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda bir tabanca ile birlikte çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

18 TUTUKLAMA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, Perşembe ve Cuma günü adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 20'si sınır dışı edilmek üzere Kocalei İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERLE BAĞLANTIDAYDILAR

Öte yandan operasyonda yakalanan şüphelilerden bazılarının, Yıl başı öncesi Yalova ilinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda öldürülerek etkisiz hale getirilen terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 18 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz