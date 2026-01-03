DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 18 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Aralık 2025 günü saat 06.00'da başlatılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. 42 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda bir tabanca ile birlikte çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

18 TUTUKLAMA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, Perşembe ve Cuma günü adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 20'si sınır dışı edilmek üzere Kocalei İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli savcılık talimatıyla serbest kalırken, 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERLE BAĞLANTIDAYDILAR

Öte yandan operasyonda yakalanan şüphelilerden bazılarının, Yıl başı öncesi Yalova ilinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda öldürülerek etkisiz hale getirilen terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu öğrenildi.