DEAŞ’a finansal destek sağlayan 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahısların tespitine yönelik yapılan incelemelerde, A.G. isimli şüphelinin DEAŞ adına yardım toplanak amacıyla fon sağlayıcı olduğu belirlendi. Şahsın, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren kişiler ile irtibat kurduğu, bu kişiler ve Türkiye'de bulunan örgüt yanlısı şahıslar için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildi.

DEAŞ'A PARA AKIŞI

Soruşturma kapsamında B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli toplam 8 şüphelinin MASAK ve HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önce adli işlem görmüş kişilerle para transferleri gerçekleştirdiği ve irtibatlarının bulunduğu tespit edildi.

8 GÖZALTI

Elde edilen deliller doğrultusunda, İstanbul'da 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.