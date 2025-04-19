DEAŞ’ın “Finans” hücresi çökertildi… 9 gözaltı var

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'ın "Finans" hücresini deşifre etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; tespitlerin ardından eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Yedi ilçede baskın düzenlenen çok sayıda adreste dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 17 bin 900 dolar ve 109 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Paralar, "Duvar" süsü verilmiş ve kırılarak açılan gizli bölmelerin içerisinde bulundu. Terör örgütü DEAŞ mensuplarının, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bahane ederek yetim çocuklara ve kamplarda kalan ailelere destek gibi ilanlar verdikleri ve "Yardım" ve "Bağış" adı altında paralar topladıkları belirlendi.

"HAVLU PARASI" KAMUFLAJI…

Paraların terör örgütü DEAŞ'a aktarıldığı saptandı. Toplanan paraların, terör örgütü mensuplarından birinin annesi adına açılmış banka hesabına dikkat çekmemek için "Havlu Parası" açıklamasıyla aktarıldığı belirlendi. Paraların yönlendirmelerle üçüncü banka hesaplarına, oradan da terör örgütü DEAŞ'a aktarıldığı saptandı. Toplanan paraların yabancı uyruklu kişiler aracılığıyla Suriye'deki çatışma bölgelerine, kamplara ve Türkiye'deki terör örgütü DEAŞ mensuplarının ailelerine gönderildiği belirlendi. Terör örgütü DEAŞ mensuplarının elde ettikleri paraları Suriye'de kamplarda tutulan terör örgütü DEAŞ mensuplarının ihtiyaçlarını karşılama veya kurtarma amacıyla kullandıkları saptandı.