DEAŞ’ın “İnfak” hücresi çökertildi… Para toplayıp tutuklu örgüt üyelerine göndermişler

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın "İnfak" adı altında yürüttüğü gizli finansal faaliyetleri deşifre etti. Bir sosyal medya hesabı üzerinden DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün propagandasının yapıldığı, Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün mensupları ile ailelerine "Yardım" adı altında paralar toplandığı ve gönderildiği saptandı.

Yapılan titiz tespitler sonrası İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Adana ve İstanbul'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon yapıldı. Söz konusu sosyal medya hesabı üzerinden Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan, başka bir kişiye ait banka hesabı üzerinden para toplanmasını sağlayan ve söz konusu hesaba para transferi gerçekleştiren toplamda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.