DEAŞ’lılara şafak operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütleri ve işbirlikçilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda; ülkemize yasadışı yollarla geçen yabancı uyruklu M.A.A. ve I.F.A. adlı 2 şüphelinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Terör eyleminde bulunabilecekleri ihtimali üzerine şüpheliler Şahinbey ve Oğuzeli ilçesindeki adreslerine şafak vakti yapılan operasyon ile yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.