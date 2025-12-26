Dede-toruna iyilik ödülü

Eskişehir'de Melike Nur Sarıtaş, 2008 yılında ilkokul birinci sınıfa giderken ihtiyaç sahibi çocuğa tekerlekli sandalye alınabilmesi için mavi kapak toplamaya başladı. Ancak o dönem yeterli kapağı toplayamadığı için üzülen Melike Nur, dedesinin yanına giderek ağladı. Torununun ağlamasına dayanamayan dede Halit Aydoğan, 'Kapakları birlikte toplarız' dedi. Dede-torun gece-gündüz kapak toplayıp, tekerli sandalye alacak sayıya ulaştı. Melike Nur, dedesi ve öğretmeni ile birlikte ihtiyaç sahibi çocuğa tekerlekli sandalyesini teslim etti. Çocuğun mutluluğu karşısında gözyaşlarını tutamayan dede ve torunu, 'Gözlerimizi yumana kadar bu projemizi sürdüreceğiz' sözünü verdi. 17 yıldır el ele mücadele eden dede ve torunu bugüne kadar topladıkları kapaklarla 1000'den fazla tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı başardı.Dede ve torununun azmi çok güzel bir ödülle taçlandırıldı. Eskişehir'de bir firmanın düzenlendiği törende dede-torun Türkiye'nin birçok şehrinde yaşayan binlerce insanın oylarıyla 'Yılın engelleri aşan hayatlar' ödülüne layık görüldü. İkili ödülünü birlikte alarak büyük bir mutluluk yaşadı.