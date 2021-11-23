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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Dede tutuklandı

BEKİR COŞKUN
Dede tutuklandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme’nin gözaltındaki aile üyelerinden babası, annesi, 4 kardeşi ve babaannesi serbest bırakıldı. Dedesi Hasan Yağal (70) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mersin'in Gülnar ilçesi kırsalında, ailesi kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal, 4 kardeşi, dedesi ve babaannesi, Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorgulanan aile üyeleri, önceki gün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, işlemleri tamamlanarak, akşam saatlerinde Gülnar Adliyesi'ne çıkarıldı. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan aile üyelerinden Müslüme'nin babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal, 4 kardeşi ve babaannesi serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan 70 yaşındaki dede Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MEZARINA FİDAN DİKTİ
Müslüme'nin ölümüne üzülen vatandaşlar, Karaman'ın Çeltek mahallesindeki mezarını ziyaret ederek, dua edip, mezara su döküyor. Ziyarete gelen vatandaşlardan engelli Ali Doğan (34) ise küçük kızın mezarının başına fidan dikti. Müslüme'nin ölümüne bütün Türkiye gibi kendisinin de çok üzüldüğünü söyleyen Doğan, fidan dikip dua ettikten sonra engelli aracına binerek mezarlıktan ayrıldı.

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Dede tutuklandı
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