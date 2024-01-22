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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Dededen toruna 3 kuşaktır bekçilik yapıyorlar

Dededen toruna 3 kuşaktır bekçilik yapıyorlar
Bursalı Şahin ailesinin fertleri, dededen toruna üç kuşaktır çarşı ve mahalle bekçiliği mesleğini sürdürüyor. Geceleri halkın huzuru ve güvenliği için sokaklarda devriye gezilen, suç ve suçlularla mücadele edilen bekçiliğe ailede ilk adımı, İsmail Şahin 1954'te mesleğe başlayarak attı. Şahin'den sonra ağabeyi Salih Şahin de 1957'den itibaren yıllarca bu mesleği yaparak, emniyet teşkilatından emekli oldu. İkinci kuşakta Gürsel Şahin de babası Salih ve amcasının izinden giderek çarşı ve mahalle bekçiliğini tercih etti. Şahin, 1987'de Osmangazi ilçesindeki Çarşı Polis Merkezi'nde göreve başladıktan sonra Keles ilçesine atandı. Şahin, 34 yıl hizmet verdiği teşkilattan 2021'de emekliye ayrıldı. Gürsel Şahin'den sonra oğulları 36 yaşındaki Abdulbaki ve 27 yaşındaki Bahadır da ata mesleğini devam ettirdi. Abdulbaki Şahin babasının ilk görev yerinde, kardeşi ise Keles'te babasının emekli olduğu polis merkezinde görev yapıyor. AA

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Dededen toruna 3 kuşaktır bekçilik yapıyorlar
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