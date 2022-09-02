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Giriş Tarihi: 2.9.2022 13:38 Son Güncelleme: 2.9.2022 13:46

Dededen torunlarına noter kanalıyla ölüm tehdidi

Adana Gündoğdu Okulları ile ilişiği kesildikten sonra ailesini darp eden ve tehditler yağdıran okulun eski kurucusu Yunus Gündoğdu, oğlu Gökhan Gündoğdu’ya noter kanalıyla gönderdiği ihtarnamede torunlarını ölümle tehdit etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dededen torunlarına noter kanalıyla ölüm tehdidi

Yunus Gündoğdu, daha önce oğullarına, eşine yönelik tehdit ve hakaretlerden ötürü birçok kez savcılığa şikayet edilmişti. Tehditlerinde durmak bilmeyen Yunus Gündoğdu, Adana 1. Noteri kanalı ile oğlu Gökhan Gündoğdu'ya gönderdiği ihtarname ile açık açık öz torunlarını ölümle tehdit etti.

Yunus Gündoğdu, gönderdiği ihtarnamede "Gökhan Gündoğdu benim sabrımı fazla deneme. Benim kaybedecek hiç ama hiçbir şeyim yok. Ama senin kaybedecek çok şeyin var. Başta sevdiklerin ve çocukların" şeklinde öz torunlarına tehditler savurdu.

Gökhan Gündoğdu, babası hakkında avukatları aracılığı ile tehdit konusunda gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirtti.

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Dededen torunlarına noter kanalıyla ölüm tehdidi
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