Dededen torunlarına noter kanalıyla ölüm tehdidi

Yunus Gündoğdu, daha önce oğullarına, eşine yönelik tehdit ve hakaretlerden ötürü birçok kez savcılığa şikayet edilmişti. Tehditlerinde durmak bilmeyen Yunus Gündoğdu, Adana 1. Noteri kanalı ile oğlu Gökhan Gündoğdu'ya gönderdiği ihtarname ile açık açık öz torunlarını ölümle tehdit etti.

Yunus Gündoğdu, gönderdiği ihtarnamede "Gökhan Gündoğdu benim sabrımı fazla deneme. Benim kaybedecek hiç ama hiçbir şeyim yok. Ama senin kaybedecek çok şeyin var. Başta sevdiklerin ve çocukların" şeklinde öz torunlarına tehditler savurdu.

Gökhan Gündoğdu, babası hakkında avukatları aracılığı ile tehdit konusunda gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirtti.