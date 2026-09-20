Dedesinin kanatlarıyla havalandı

TÜRK havacılık tarihinin efsanevi ismi Vecihi Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson (65), Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde dedesinin uçağının replikasıyla, Ali İsmet Öztürk de Nuri Demirağ'ın tasarımı olan Nu.D-36 replikasıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

"SANKİ YANIMDAYDI"

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği'nce bu yıl 11'incisi organize edilen etkinlikte Maxson, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibi tarafından üretilen dedesinin 1931 yılında tasarladığı "Vecihi XIV" model uçağının replikasıyla havalandı. Dedesinin mirasını gökyüzünde yaşatmanın gururunu taşıyan Lee Vecihi Maxson, "Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içerisindeyken. Gayet güzel bir histi. Hava parkının konumu da çok iyi. Hava da çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Bugün uçuşlarımı tamamladım ama yarın tekrar burada olacağım uçmak için. Çok iyi bir kalabalık. Küçüklerin ve gençlerin de havacılığın içinde olduğunu burada görüyorum ve gelecekte de birçok çocuğun ve gencin heves edeceğini düşünüyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör