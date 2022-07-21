Haberler Yaşam Haberleri Dedesinin kullandığı traktörün altında kaldı
Giriş Tarihi: 21.7.2022 21:53

Dedesinin kullandığı traktörün altında kaldı

Bursa’da dedesinin kullandığı traktörün durduğunu zannederek atlayan 13 yaşındaki çocuk traktörün altında hayatını kaybetti

İHA
Dedesinin kullandığı traktörün altında kaldı

Olay, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki M.T. traktör ile tarlasından Elbeyli Mahallesi istikametine seyir halindeyken, traktörde yolcu olarak bulunan torunu S.A.C. (13), traktörün durmasını beklemeyerek atlamaya çalıştı.

Dengesini kaybederek traktörün teker aralığına düşen ve arka tekerin üzerinden geçen torun hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır? TOKİ 2022 ucuz konut başvuru başvuru şartları ve ev fiyatları!
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022: 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları belli oldu!
e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları!
Cübbeli Ahmet ve ‘tarikat batağı’
ARKADAŞINA GÖNDER
Dedesinin kullandığı traktörün altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA