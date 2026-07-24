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Giriş Tarihi: 24.07.2026

‘Dedikodudan haksız tahrik indirimi uygulanamaz’

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‘Dedikodudan haksız tahrik indirimi uygulanamaz’
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Konya'da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ebru Gürpe'yi öldüren Yılmaz Gürpe, yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ikinci yargılamada savcı, "Başından beri öldürmeye niyetliydi. Ölen birinin arkasından maddi bir tespit olmadan karalama ve namusuna saldıran sanığın pişmanlığından da bahsedilemez. Eşinin iffetsizliğini çocukları üzerinden ispatlamaya çalışan sanığa, dedikodu olarak iddia edilen olaylarla ilgili haksız tahrik hükümlerinin uygulanması hak ve adalete uygun değildir" dedi. Sanık, bu kez 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasında da hiçbir indirim uygulanmadı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KONYA

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‘Dedikodudan haksız tahrik indirimi uygulanamaz’
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