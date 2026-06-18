Konya’da define faciası: İndikleri kuyuda can verdiler!

Olay, merkez Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde yaşandı. Mahalledeki kuyuda iki kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güçlükle indikleri kuyuda Hilmi Konukcu ve Ali Çelikbaş'ın cansız bedenleri ile karşılaştı.

Konukcu ve Çelikbaş'ın define aramak için kuyuya indiği ancak karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettikleri öğrenildi. Kuyudaki ölçümlerde karbonmonoksit oranının oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

Olay yerinde jeneratör, hilti ve kürek gibi ekipmanlarında bulunduğu belirtildi. Cenazeler AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkartılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ali Çelikbaş hakkında 15 Haziran günü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör