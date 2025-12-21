Haberler Yaşam Haberleri Define ararken girdiği tünelde canından oldu
Giriş Tarihi: 21.12.2025 22:03 Son Güncelleme: 21.12.2025 22:10

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yaparken girdiği tünelde mahsur kalan şahıs ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından ölü olarak bulundu.

İHA Yaşam
Olay, sabaha karşı Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı içerideki Tarık Yegül isimli arkadaşından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki Yegül'e ulaşmak için çalışma başlattı. Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından Yegül ölü olarak bulundu.

Mahsur kaldığı tünelden ölü olarak çıkarılan Yegül'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

