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Giriş Tarihi: 18.4.2023 11:37 Son Güncelleme: 18.4.2023 12:00

Konya'daki cinayet anı kamerada!

Konya’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ercüment Atçı (31) öldürülürken, Hasan Lorascan (31) ise yaralandı. Olayın daha önce yaşanan cinsel istismar konusu nedeniyle gerçekleştirildiği ileri sürülürken, cinayet anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’daki cinayet anı kamerada!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre daha önce yaşanan cinsel istismar konusu nedeniyle aralarında husumet bulunan iki taraf arasında silahlı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada Ercüment Atçı baş bölgesinden, Hasan Lorascan ise bacağından vurularak yaralandı. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercüment Atçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti işleyen baba Sadık Polat ve oğlu Volkan Polat'ı kısa sürede suç aleti tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda ise başından vurulan Ercüment Atçı'nı kaldırım üzerinde hareketsiz yattığı, Hasan Lorascan ve bir kadının aracın yanına saklanarak, 'Abi ne olur yapma. Polisi arayın' diye ağlayarak bağırdığı ancak buna rağmen Sadık Polat'ın soğukkanlı bir şekilde ateş etmeye devam ettiği, Volkan Polat'ın gayet sakin bir şekilde babasının yanında durduğu görülüyor.

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Konya'daki cinayet anı kamerada!
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