Dehşet saçan damada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 29 Haziran 2024 sabahı Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giden Özcan Aybey (42), tartıştığı kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) tabancayla öldürdü. Olay yerinden kaçan Aybey, daha sonra bir villada çalışan Muhammet Akbaba'yı (49) vurarak öldürürken, Esat Ulu ve Serdar Genç'i ise villasında yaraladı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savcı mütalaasını verirken, sanık Özcan Aybey ise son sözünde, "Ben kayınpederimi ve kayınvalidemi öldürmedim. Canavarca hisle de hareket etmedim. Beraat istemiyorum ama makul bir ceza bekliyorum" dedi. Bu sırada anne ve babası öldürülen eşi N. Aybey, "Yalan söylüyor. En ağır ceza işle cezalandırılsın hakim Bey "diye bağırdı.

Mahkeme heyeti, Özcan Aybey'e Şükrü ve Adile Aysu'yu tasarlayarak kasten öldürmekten dolayı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet Muhammet Akbaba'yı olayla alakası olmadığı halde kasten öldürdüğü için 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca Esat Ulu ve Serdar Genç'i kasten öldürmeye teşebbüsten 12'şer yıldan toplam 24 yıl; konut dokunulmazlığını ihlalden 6 yıl ve mala zarar vermekten dolayı da 1 yıl hapis cezası verdi.

Kararın ardından Muhammet Akbaba'nın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Aysu ailesinin avukatı Hüseyin Ümit "Beklediğimiz karar çıktı. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediyorduk. Mahkeme verdi. Adalet yerini buldu." dedi. Akbaba ailesinin avukatı Halil İbrahim Bölük ise, "Hiç indirim yapılmadan karar verildi. Savcılığın tüm talepleri karşılandı. Yaşasın Türk yargısı." Diye konuştu.