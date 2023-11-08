Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı

Saldırıdan sonraki anlarda çekilmiş fotoğraflarında sadece küçük yaralar görülüyor ve hatta arkadaşı ile birlikte çektiği fotoğraflarda gülümsediği görülüyor.

Arkadaşı Shane şunu ekledi: "Suda bir ses duydum ve iyi olduğundan emin olmak için arkama döndüm. Ve timsahı gördüm."

"Kafası adeta ağzının içindeydi."