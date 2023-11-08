Haberler Yaşam Haberleri Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı
Giriş Tarihi: 8.11.2023 17:06 Son Güncelleme: 8.11.2023 17:22

Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı

Timsahların uğrak yeri olduğu bilinen Ocala Ulusal Ormanı'nda arkadaşıyla yüzmeye giden genç kadının başına gelen ilginç olayı paylaştı. 3 metrelik bir timsah tarafından ısırılan kadın yaşadıklarını anlattı…

Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı

Florida'dan Marissa Carr, Ocala Ulusal Ormanı'nda timsahların uğrak yeri olduğu bilinen sularda şnorkelli dalış yaparken korkunç yırtıcılardan birinin saldırısına uğradı.

Bir kadın, bir arkadaşıyla birlikte yüzmeye gittikten sonra 3 metrelik bir timsah tarafından başından ısırıldı.

Florida'dan Marissa Carr, 5 Kasım'da Alexander Springs Recreation Area'da arkadaşı Shane ile şnorkelli dalış ve yüzerken canavarın yanına geldi.

Alexander Springs Recreation Area, sularda timsahların dolaştığı bilinmesine rağmen Ocala Ulusal Ormanı'nda tüplü dalışa izin verilen tek yerdir.

Carr yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "Maskeyi çıkardım ve döndüğümde sudan çıkan iki küçük gözü gördüm."

"O an çok acı hissetmedim. Sonra geriye koşarken ne olduğunu gördüm, işte o zaman acımaya başladı. Alnım gerçekten çok acıyordu ama boynum kötü değildi" diye düşündüm."

Saldırıdan sonraki anlarda çekilmiş fotoğraflarında sadece küçük yaralar görülüyor ve hatta arkadaşı ile birlikte çektiği fotoğraflarda gülümsediği görülüyor.

Arkadaşı Shane şunu ekledi: "Suda bir ses duydum ve iyi olduğundan emin olmak için arkama döndüm. Ve timsahı gördüm."

"Kafası adeta ağzının içindeydi."

Marissa, yüzünü tam kaplayan bir maske kullansaydı muhtemelen bu yaralanmadan kurtulabileceğini düşündüğünü söyledi.

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Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı
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