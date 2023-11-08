Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı

Florida'dan Marissa Carr, Ocala Ulusal Ormanı'nda timsahların uğrak yeri olduğu bilinen sularda şnorkelli dalış yaparken korkunç yırtıcılardan birinin saldırısına uğradı.
Bir kadın, bir arkadaşıyla birlikte yüzmeye gittikten sonra 3 metrelik bir timsah tarafından başından ısırıldı.
Florida'dan Marissa Carr, 5 Kasım'da Alexander Springs Recreation Area'da arkadaşı Shane ile şnorkelli dalış ve yüzerken canavarın yanına geldi.
"O an çok acı hissetmedim. Sonra geriye koşarken ne olduğunu gördüm, işte o zaman acımaya başladı. Alnım gerçekten çok acıyordu ama boynum kötü değildi" diye düşündüm."
Saldırıdan sonraki anlarda çekilmiş fotoğraflarında sadece küçük yaralar görülüyor ve hatta arkadaşı ile birlikte çektiği fotoğraflarda gülümsediği görülüyor.
Arkadaşı Shane şunu ekledi: "Suda bir ses duydum ve iyi olduğundan emin olmak için arkama döndüm. Ve timsahı gördüm."
"Kafası adeta ağzının içindeydi."
Marissa, yüzünü tam kaplayan bir maske kullansaydı muhtemelen bu yaralanmadan kurtulabileceğini düşündüğünü söyledi.