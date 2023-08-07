Dehşetin adı Karamelek

İstanbul'da kıskançlık kriziyle Kübra Z.'ye dehşeti yaşatan sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek'in geçen şubat ayında ise eski erkek arkadaşını iki kişiye darp ettirdiği ortaya çıktı.SABAH'ın önceki gün 'Dehşet Villası' başlığıyla duyurduğu olayda iddiaya göre, Karamelek'in erkek arkadaşıyla görüştüğü öne sürülen Kübra Z., geçen salı günü sabaha karşı İstanbul Bahçelievler'de 2 kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldı. Aracı motosikletle takip eden 3 kişiden biri olan Gizem Karamelek araca binerek genç kızın saçlarını kesti. Telefonunu ve cüzdanındaki 7 bin lirasını aldıkları Kübra Z.'yi Çatalca'da bir villaya götüren Karamelek ve yanınkiler, iddiaya göre genç kıza burada zorla uyuşturucu verdi. Ardından ise Kübra Z. 4 kişinin cinsel saldırısına uğradı. Gürcistan'a götürülmek üzere sahte plakalı bir araca bindirilen Kübra Z., aracın Çorum'da polis kontrol noktasında durdurulması ile kurtuldu. Gizem Karamelek'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı.Olayın azmettiricisi Karamelek'in daha önce de kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan eski erkek arkadaşı Anıl Doğu A.'yı darp ettirdiği ortaya çıktı. Anıl Doğu A, 13 Şubat günü Karamelek tarafından tuzak kurulduğunu, çağırıldığı Bahçeşehir Göleti civarına tanımadığı kişilerce darp edildiğini iddia etti. Anıl Doğu A. , darp edildiği anın görüntülerinin Karamelek'in sosyal medyadan "Beni bir daha rahatsız edersen seni yakacağım" notuyla paylaştığını belirtti. Karamelek ifadesinde, Anıl Doğu A. ile 6-8 ay kadar önce kendisini aldattığı için ayrıldığını belirterek, "Bahis ve kumar sitesi sahibiydi. Kokain kullanırdı. Bana da kullanmam için baskı ve fiziksel şiddette bulunuyordu. Kimin, nerede darp ettiğini bilmiyorum. Kimseye tuzak kurmadım ve kimseyi darp etmeleri için göndermedim" dedi.