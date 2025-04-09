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Giriş Tarihi: 9.4.2025 15:21

Dehşetin adresi bu kez Diyarbakır! Köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki Ahmet ağır yaralandı!

Diyarbakır'da 10 yaşındaki Ahmet P., köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Kol ve bacaklarından yaralanan talihsiz çocuk hastanede tedavi altına alındı.

DHA
Dehşetin adresi bu kez Diyarbakır! Köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki Ahmet ağır yaralandı!

Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi Daralan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde Ahmet P.'ye, köpek saldırdı. Sahibi, köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet P. ilk müdahalesinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kol ve bacaklarından yaralanan Ahmet P., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinin ise köpeğin sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Dehşetin adresi bu kez Diyarbakır! Köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki Ahmet ağır yaralandı!
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