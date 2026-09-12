Deli Mehmet rüzgarında sörf

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar sahili, dünyanın ve Avrupa'nın en iyi uçurtma sörfü sporcularını, günün büyük bölümünde etkili olan ve yörede "Deli Mehmet" olarak adlandırılan rüzgarın eşliğinde ağırlıyor. Gökova Körfezi'nin eşsiz doğasıyla çevrili Akçapınar sahili, rüzgar ve uçurtma sörfü için sunduğu elverişli koşullarla Avrupa'nın öne çıkan parkurları arasında gösteriliyor. Rüzgarın düzenli esmesi, hava ve su sıcaklığının sporcular için uygun olması, bölgeyi yıl boyunca antrenman ve yarış yapmak isteyen sporcuların uğrak noktalarından biri haline getiriyor. Her yıl Avrupa'nın farklı ülkelerinden binlerce sporcuyu ağırlayan Akçapınar, bu kez dünyanın en üst düzey uçurtma sörfü sporcularının mücadelesine sahne oluyor. Muğla Valiliği himayesinde düzenlenen 2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonası, Akyaka Kite Beach'te gerçekleştiriliyor. Şampiyonada dünya ve Avrupa şampiyonları ile olimpiyatlarda mücadele etmiş sporcuların da aralarında bulunduğu 28 ülkeden 56 erkek ve 36 kadın olmak üzere 92 sporcu yarışıyor.

'EN ÖNEMLİ YARIŞLARDAN'

Türkiye Yelken Federasyonu Uçurtma ve Kanat Sörfü Komite Başkanı Bilge Öztürk, "Dünyadaki en önemli yarışlardan birini şu anda ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Alınacak puanlar olimpiyat sıralamasında önemli bir etken. Bu nedenle yarışa ilgi çok yüksek" dedi. Başlangıçta 90 sporcu için kota belirlediklerini ancak bu sayının aşılmasıyla şampiyonada 92 sporcunun yarıştığını aktaran Öztürk, gelecek yıllarda Türkiye'nin daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasını hedeflediklerini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör