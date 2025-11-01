Deli numarası tutmadı

Aydın'da yaşayan Necla Alp, daha 2 aylık evliyken eşi Mustafa Aydoğdu tarafından, 2022 yılında canice öldürülmüştü. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa Aydoğdu tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla Alp gözyaşları toprağa verilmişti. Mustafa Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

REZALET PAYLAŞIM

3 yıldır hapiste olan Mustafa Aydoğdu hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, tahliye edilmesine karar verdi. Oğlu tahliye edilen baba Aziz Aydoğdu yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullanmıştı. Necla Alp'in ailesi, kızlarının katilinin 3 yıl sonra tahliye edilmesine itirazda bulundu. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği Mustafa Aydoğdu hakkında tahliye kararını kaldırıldı. Aydoğdu gözaltına alınarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi.