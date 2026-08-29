‘Delikanlıysan vur’ sözü haksız tahrik sayıldı

Konya'da 3 yıl önce meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu kullanan ve uyarılara rağmen bırakmayan Ömer Parlak (50), bu nedenle yanında çalıştığı amcası tarafından işten çıkartıldı. Bir süre sonra aynı işyerinde çalışan kuzeni Muhammet Bilal Parlak'ı (30) arayan Ömer Parlak, alacağının yaklaşık 5 bin TL'lik kısmının yatırılmadığını öne sürdü. İkilinin telefonda tartışmasının ardından Muhammet Bilal kuzeninin evine gitti. Ancak Ömer kapıyı açmadı. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen Muhammet Bilal, aracına bineceği sırada evden çıkan Ömer Parlak, elindeki tüfekle kuzenini öldürdü.

YARGITAY DA ONADI

Tutuklanan Ömer Parlak, Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "Kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Ancak Muhammet Bilal'in Ömer'e 'Vur beni o kadar herifsen, delikanlıysan' dediği, bunun da tanık beyanı ile sabit olduğu, olaydan önce telefonla görüştükleri, Muhammet Bilal'in Ömer'in evine gittiği ve Ömer'in ifadesine göre kuzeninin kendisine hakaret ettiği, bu savunmasının aksini gösterir bir delil bulunamadığı gerekçesiyle, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak cezası 18 yıla düşürüldü. Parlak hakkında 'iyi hal' indirimi uygulanmadı. Karar, itiraz üzerine gönderildiği Yargıtay'da da onandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör