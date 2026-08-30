Delil kararttan isimlere gözaltı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda, dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Vekili ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman, dalgıç polis memurları Alaattin Kocamemik, Gürkan Gürdal ve Vahit İlgör, korucubaşı Fatih Özmen'in çocukları Dilara, Sıla ve Nurettin Mert Özmen ile Perihan Benzer gözaltına alındı. Tespitlere göre Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de saat 12.25 sıralarında son olarak Tunceli'deki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görülmüştü. Viyadükten saat 12.27'de, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman'ın, bir bankanın şube yöneticisi olan eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın araçla geçtiği belirlendi. HTS verilerine göre Burçin Hızlı Kahraman, saat tam 12.27,51'de dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aradı. İkili arasındaki yoğun telefon irtibatı ise saat 14.45'te yaklaşık 13 dakika sürdü.

HİÇ İFADESİ ALINMAMIŞ

Soruşturma kapsamında Burçin Hızlı Kahraman ve aracında bulunanların ifadelerine de başvurulmadığı ortaya çıktı. HTS kayıtlarına göre Albay Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman, cinayetten hemen önce, 2 Ocak 2020'de, bankanın tahsis ettiği araçla Gaziantep'ten Tunceli'ye geldi. Ali Kahraman, Tunceli'ye varır varmaz saat 23.40 sıralarında, Vali Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nu aradı. Eroğlu, Tunceli Öğretmenevi'ni arayarak yer ayarladı. Albay Ali Kahraman, 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında öğretmenevinde tek başına konakladı. Çift, Gülistan'ın köprüde kaybolduğu saatlerde Tunceli'den ayrılarak Elazığ-Malatya üzerinden Gaziantep'e döndü. Munzur Çayı Baraj Gölü'nde arama yapan Elazığ Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerinden Cengizhan Aydoğan ve Necmi Acar ise "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından tutuklanmıştı. Gruptaki diğer 3 aktif polis memuru dalgıç Alaattin Kocamemik, Gürkan Gürdal ve Vahit İlgör de gözaltına alındı. Yeni deliller ışığında, Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, olayın bir "nehre atlayarak intihar etme" vakası olduğu algısını yaratmak ve bu yönde sahte bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirildiğine dair bulgulara ulaşıldı.



INSTAGRAM HESABINA GİRDİLER

İNCELEMELERE göre, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolmasından 3 gün sonra, ailesi henüz Gülistan'a ait yeni bir SIM kart çıkarmamışken, sabah saat 08.47'de Instagram hesabına girildi. Akşam saat 18.18'e kadar aktif kalınan hesapta, saat 18.17 ve 18.18'de Gülistan'ın arkadaş listesinde yer alan "marcoscafe62" ve "Ferhat Girişen" kullanıcı isimli iki hesap engellendi. BTK kayıtlarıyla Gülistan'ın kaybolmadan önce Huawei marka bir telefon kullandığı, 8 Ocak'taki girişin ise Türkçe dil tabanlı başka bir cihazdan yapıldığı tespit edildi. BTK'dan saat aralığı daraltılarak talep edilen IP sorgularında, o saatlerde Tunceli'den bu IP adresine bağlanan tek kişinin Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Perihan Benzer olduğu saptandı. HTS kayıtları incelendiğinde ise Benzer'in, Tunceli'de uzun yıllar korucubaşılık yapan ve olay tarihinde Karma Tim Komutanı olan tutuklu şüpheli Fatih Özmen'in çocukları Dilara, Sıla ve Nurettin Mert Özmen ile yoğun telefon irtibatı olduğu belirlendi. Cinayete yardım etme, delil karartma ve şüpheli Instagram girişlerini organize etme iddialarıyla doğrudan bağlantılı olan Perihan Benzer, tutuklu şüpheli korucubaşı Fatih Özmen'in kızı Dilara Özmen, Sıla Özmen, Nurettin Mert Özmen ve Fatih Özmen'in eşi Sayime Özmen gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller, PTS/HTS kayıtları ve teknik takip verileri, yıllardır "intihar" süsü verilerek kapatılmaya çalışılan olayın arkasındaki organize delil karartma çabasını gözler önüne serdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör