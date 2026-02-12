DEM Partili belediyede paralarını alamayan işçiler kazan kaldırdı

Yerel seçimlerin ardında binlerce emekçiyi ekmeğinden ettiler, yerlerine kendi yandaşlarını aldılar. Sadece Diyarbakır'da 2 bin kişi işten atılırken, 5 bine yakın kişi işe alındı. DEM Partili belediyelerin emekçi oyunu sonunda patlak verdi.

2 yıldan beri maaşları eksik ödendiği ve sosyal hakların ise hiç ödenmediği DEM Partili Bağlar Belediyesi'nde emekçiler yönetime karşı kazan kaldırarak iş bıraktı. Sabah saatlerinde belediye binası önünde toplanan yüzlerce işçi belediye yönetimine tepki gösterdi. Emeklerinin gaspı edildiğini, defalarca söz verilmesine rağmen sözlerin tutulmadığına vurgu yapan emekçiler, "Bu kadar yalan tiyatrosu yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Bizim paramızı vermiyorlar ama kendileri lüks içinde yaşıyor " diyerek tepkilerini dile getirdiler. Belediye Eşbaşkanları Siraç Çelik ve Leyla Ayaz'ın işçilerin karşısına çıkmaması ise öfkeyi artırdı. İşçiler "karşımıza çıkacak yüzünüz mu yok?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. İller Bankası belediyelerin ödeneklerine yüksek oranlarda zam yapmasına rağmen işçi alacaklarının ödenmemesi kafaları karıştırıyor.