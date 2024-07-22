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Giriş Tarihi: 23.7.2024

‘Demir Adam’ bisiklet kazasında yaralandı

Isparta’da düzenlenen Triatlon Türkiye Kupası Yarışları’na katılan 75 yaşındaki milli sporcu Ali Bıdı, bisikletten düşerek hastanelik oldu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
‘Demir Adam’ bisiklet kazasında yaralandı
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Triatlon Türkiye Kupası Yarışlarına 75-80 yaş kategorisinde katılan "Demir Adam" lakaplı 75 yaşındaki Milli Sporcu Ali Bıdı, yarışma esnasında bisikletten düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bıdı ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı. Omuz ve üç kaburgasında 4 kırık tespit edilen Bıdı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.




Kazanın ardından acil serviste yaşadığını anlatan Ali Bıdı, "Yokuş aşağı 60 km hızla iniyordum. Arka teker patladı. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve yere düştüm. Arkamdan gelen emekli asker bayan yarıştan diskalifiye olacağını bile bile bana yardım etti. Canımı kurtardı" dedi. Ali Bıdı, 8 yılda yüzme, koşma ve bisikletle dünyanın etrafını 2 kez turladı. 2022 yılında 3'üncü tura başladı. 2027'de 3'üncü turu tamamlamayı hedefleyen Bıdı, iyileşir iyileşmez spora kaldığı yerden devam edeceğini ve 15 bin kilometrelik parkuru tamamlayacağını söyledi.

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‘Demir Adam’ bisiklet kazasında yaralandı
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