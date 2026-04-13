Demir yığını otomobili ok gibi deldi

Giriş Tarihi: 13.04.2026 15:38

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaat demiri yüklü kamyonun şoförü, kavşaktan dönüş yapmak isteyen sürücünün otomobiline çarpmamak için ani fren yapması sonucu kamyonun kasasında yüklü demir çubuklar, savrularak otomobilin tavanını ok gibi deldi.

Akıllara durgunluk veren kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Erkan Yılmaz, kavşakta dönüş yapmak isteyen Kader Süzer Duran'ın kullandığı 34 GMU 039 plakalı otomobile çarpmamak için kullandığı 07 GP 740 plakalı kamyonla ani fren yaptı.

DEMİR YIĞINI OTOMOBİLİ PARÇALADI

Bu sırada kamyonun kasasındaki demirler, öne doğru hareket edip otomobilin üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki demir çubuklar, otomobilin tavanı ve camının birleştiği noktayı delerek içeri girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Buse Akın ayağına demir düşmesi sonucu yaralanırken, sürücü Kader Süzer Duran tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Diğer yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

