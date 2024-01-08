Demiryolu yolcuları servislerle taşınacak

Karabük'te yamaçtan demiryoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkan treni kaldırma ve yolu açma çalışmaları devam ediyor. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, Zonguldak-Karabük arasında seyir halindeki yük treninin, Yenice-Karabük arasında kayaların demiryolu hattına düşmesi sonucu kaza yaparak raydan çıkmasıyla hattın geçici olarak trafiğe kapatıldığı anımsatıldı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Demiryolu hattı tekrar trafiğe açılıncaya kadar yolcular Karabük-Yenice (Balıkısık) tren istasyonları arasında servislerle taşınacaktır" ifadeleri kullanıldı. Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni, dün yamaçtan demiryoluna kayaların düşmesi nedeniyle raydan çıkmış, bu hattaki seferler geçici süreyle durdurulmuştu.