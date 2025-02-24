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Giriş Tarihi: 24.2.2025 15:32 Son Güncelleme: 24.2.2025 15:32

Demre Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Demre Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Türkiye’nin turistik cennetlerinden biri olan Demre, Antalya’nın batısında yer alan tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir ilçedir. Demre, eşsiz koylarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar. Akdeniz’in berrak suları ve yemyeşil doğasıyla ünlü bu güzel ilçe, ulaşım açısından da rahat bir konumdadır. Demre Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı demeden önce, ilçeye gelen ziyaretçilerin en sık kullandığı ulaşım noktalarından birisi olduğu söylenebilir.

Demre Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Demre Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Demre'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için Demre Otogarı ideal bir başlangıç noktasıdır. Özellikle Noel Baba Kilisesi ve antik kentleriyle tanınmaktadır. Demre Otogarı, Antalya, Kaş ve Fethiye gibi önemli turistik merkezlerden kolayca ulaşılabilir. Eğer tatilinize Demre'de başlayacaksanız, otogar ulaşımı konusunda herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Demre Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı sorularına ek olarak, bu bilgilere de hakim olmanız faydalı olacaktır.

Demre Otogar Nerede?

Demre Otogarı, Demre ilçesinin girişinde, Antalya-Kaş yolu üzerinde bulunmaktadır. İlçe merkezine oldukça yakın bir konumda yer alan otogar, hem şehirlerarası hem de ilçe içi ulaşım için önemli bir noktadır.

Yol Tarifi ile Demre Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Demre Otogarı, ilçe merkezine yürüme mesafesindedir. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüşle veya kısa bir taksi yolculuğuyla merkeze ulaşabilirsiniz. Otogarın merkez yakınlığı, turistler ve yerli halk için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Demre Otogarı'na ulaşım için birkaç alternatif bulunmaktadır:

  • Özel Araç: Antalya il merkezinden yaklaşık 2 saatte Demre Otogarı'na ulaşabilirsiniz. Otogar, yol üzerindeki belirtileri takip ederek kolayca bulunabilir.
  • Toplu Taşıma: Antalya Otogarı'ndan kalkan şehirlerarası otobüslerle Demre'ye ulaşabilir, ardından otogardan taksi veya minibüslerle merkeze geçebilirsiniz. Ayrıca, Antalya'nın bazı bölgelerinden Demre'ye doğrudan otobüs seferleri de bulunmaktadır.

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Demre Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Demre Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?
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