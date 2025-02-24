Demre Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Demre Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Demre'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için Demre Otogarı ideal bir başlangıç noktasıdır. Özellikle Noel Baba Kilisesi ve antik kentleriyle tanınmaktadır. Demre Otogarı, Antalya, Kaş ve Fethiye gibi önemli turistik merkezlerden kolayca ulaşılabilir. Eğer tatilinize Demre'de başlayacaksanız, otogar ulaşımı konusunda herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Demre Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı sorularına ek olarak, bu bilgilere de hakim olmanız faydalı olacaktır.

Demre Otogar Nerede?

Demre Otogarı, Demre ilçesinin girişinde, Antalya-Kaş yolu üzerinde bulunmaktadır. İlçe merkezine oldukça yakın bir konumda yer alan otogar, hem şehirlerarası hem de ilçe içi ulaşım için önemli bir noktadır.

Yol Tarifi ile Demre Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Demre Otogarı, ilçe merkezine yürüme mesafesindedir. Yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüşle veya kısa bir taksi yolculuğuyla merkeze ulaşabilirsiniz. Otogarın merkez yakınlığı, turistler ve yerli halk için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Demre Otogarı'na ulaşım için birkaç alternatif bulunmaktadır: