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Giriş Tarihi: 6.3.2025 16:23 Son Güncelleme: 6.3.2025 18:21

Denetimli eğitim

Gaziantep’te denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ile eski hükümlerin topluma kazandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Denetimli eğitim

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan tarafından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ile eski hükümlülerin topluma kazandırılmasını hedefleyen protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek amacıyla eğitim, rehabilitasyon ve bağımlılıkla mücadele programları düzenlenecek. Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinlikler, çocuklara yönelik projeler ve kamu yararına çalışmalar da hayata geçirilecek. Denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici gelişim programlarının da yer aldığı iş birliği çerçevesinde, Ar-Ge çalışmalarıyla bireylerin sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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Denetimli eğitim
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